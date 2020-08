Mamma Mia! in streaming

va in onda giovedì 6 agosto in prima serata dalle 21.25 su Rete 4 : il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Nella piccola isola greca Kalokairi la ventenne Sophie, che insieme alla madre Donna gestisce un hotel, sta per sposarsi con Sky. Dopo aver ritrovato il vecchio diario sul quale sua madre aveva scritto dei suoi tre grandi amori, Sophie decide di invitare i tre uomini sull'isola: uno di loro infatti potrebbe essere il padre che non ha mai conosciuto. Musical del 2008 diretto da Phyllida Lloyd, nel cast ci sono Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgard.