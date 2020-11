Ma cosa ci dice il cervello in streaming

va in ondain prima serata dalle 21.45 sue in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.La fragile e remissiva Giovanna è una madre separata che evita in tutti i modi il conflitto, senza reagire ad alcuna provocazione, insulto, piccola angheria quotidiana. Dietro il suo carattere debole però si nasconde una realtà ben diversa. Commedia diretta nel 2019 da Riccardo Milani, nel cast ci sono Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Claudia Pandolfi, Ricky Memphis e Alessandro Roja.