Lo chiamavano trinità in streaming

va in onda domenica 1 novembre in prima serata dalle 21.30 su Rete 4. Il film è disponibile anche in streaming in contemporanea sul portale Mediaset Play Qui in alto il promo del film.Il pistolero Trinità giunge in una cittadina dove suo fratello, chiamato Bambino e noto ladro di bestiame, è diventato sceriffo. I due fratelli, per ragioni diverse, si oppongono al maggiore Harriman, che ha le mire sui possedimenti e sulle donne della vicina comunità di mormoni. Diretto da E.B. Clucher nel 1970, nel cast ci sono Bud Spencer, Terence Hill, Farley Granger, Gisela Hahn e Elena Pedemonte.