La scuola più bella del mondo in streaming

va in onda sabato 5 settembre in prima serata dalle 21.30 su Canale 5: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Due scuole, una in Campania e una in Toscana, a causa di malinteso sono costrette a collaborare: gli studenti di Acerra vengono ospitati dall'istituto nel senese e devono superare pregiudizi e differenze per imparare a comprendersi. Diretto da Luca Miniero nel 2014, nel cast ci sono Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone e Lello Arena.