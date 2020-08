La piccola principessa su Italia 1 e in streaming

va in onda sabato 8 agosto in prima serata su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.La piccola principessa (A Little Princess) è un film drammatico per famiglie del 1995 diretto da Alfonso Cuarón. Fra gli interpreti: Eleanor Bron, Liam Cunningham e Liesel Matthews. Ambientato durante la prima guerra mondiale, narra la storia di una ragazzina che viene relegata dalla direttrice del suo collegio a una vita di servitù, dopo aver ricevuto la notizia che suo padre è stato ucciso in combattimento.