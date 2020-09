La mummia in streaming

va in onda domenica 20 settembre, in prima serata su Italia 1 dalle 21.25: puoi vederlo in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Nick Morton è un mercenario che collabora con l'esercito, ruba all'archeologa Jenny Halsey le indicazioni per trovare un'antica tomba e, nel tentativo di salvarla dagli integralisti islamici, finisce per farla bombardare dai droni. Questo apre l'accesso a una enorme grotta in Mesopotamia, dove si trova il sarcofago della principessa egizia Ahmanet.La mummia (The Mummy) è un film del 2017 diretto da Alex Kurtzman con protagonisti Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis e Russell Crowe. La pellicola è una nuova versione dell'omonimo film del 1932 e ne segna anche il riavvio della saga. È anche il film che segna l'avvio del nuovo media franchise e universo cinematografico Dark Universe della Universal.