La bella e la bestia in streaming

va in onda sabato 28 novembre in prima serata su: puoi vederlo in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale. Qui in alto il promo del film.Per aiutare il padre a pagare un debito, una giovane fanciulla si fa rinchiudere in un castello abitato da una misteriosa bestia.La bella e la bestia è un film del 2014 scritto e diretto da Christophe Gans. Nel cast troviamoe André Dussollier.