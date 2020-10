L'era glaciale - In rotta di collisione in streaming

Mediaset Play

va in onda sabato 3 ottobre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1 : il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale. Qui in alto il promo del film.Per salvarsi da un asteroide diretto sul pianeta, Sid e suoi amici viaggeranno verso nuove avventure e nuovi simpatici amici. Quinto capitolo della fortunata saga di film di animazione della 20th Century Fox, uscito nel 2016 e diretto da Mike Thurmeier, i doppiatori italiani sono Filippo Timi, Claudio Bisio, Pino Insegno.