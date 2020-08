L'era glaciale 4 su Italia 1 e in streaming

va in onda sabato 1 agosto in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva è un film d'animazione del 2012, quarto capitolo della serie cinematografica L'era glaciale. Scrat sta cercando ancora di seppellire la sua ghianda quando apre una fenditura e precipita fino al centro della Terra, causando una catastrofe planetaria dalla quale si innesca la deriva dei continenti...