L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri su Italia 1 e in streaming

va in onda sabato 26 settembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.Ellie e Manny stanno aspettando un bambino e questo porterà qualche preoccupazione e incomprensioni nella coppia. Diego sente di non avere più lo smalto di una volta mentre Sid desidera sperimentare la maternità a tutti i costi.Film d'animazione del 2009, L'era glaciale 3, diretto da Carlos Saldanha e sceneggiato da Michael Berg e Peter Ackerman, è il terzo capitolo della saga e sequel di L'era glaciale 2 - Il disgelo.