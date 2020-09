L'era glaciale 2 in streaming

Sabato 19 settembre Italia 1 offre una serata all'insegna dell'animazione, con un'avventura ricca di coraggio, altruismo e amore. Stiamo parlando de, seconda pellicola della saga legata alle peripezie del mammut.I protagonisti della vicenda dovranno affrontare un lungo e insidioso viaggio per evitare l'estinzione causata dallo scioglimento dei ghiacciai e la successiva inondazione della valle in cui gli animali vivono. Per scoprire cosa succederà durante la loro marcia, l'appuntamento è in prima serata alle 21.20 su Italia 1 e in streamingsul sito Mediaset Play.