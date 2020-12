L'amore non va in vacanza in streaming

va in onda martedì 15 dicembre in prima serata dalle 21.20 su Rete 4: il film è disponibile anche anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Due donne che non si conoscono, una produttrice americanan e una giornalista inglese decidono su internet di scambiarsi l'appartmento durante le vacanze natalizie: riscopriranno l'amore. Diretto da nancy Meyers nel 2006, nel cast ci sono Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black, Jude Law, John Burke Krasinski.