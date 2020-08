L'amore è eterno finché dura su Rete 4 e in streaming

la commedia del 2004 di, va in onda martedì 18 agosto in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play.Nonostante sia sposato, Gilberto, un ottico di 50 anni, partecipa ad uno speed-date che innesca la crisi del suo matrimonio con la psicologa delle coppie Tiziana. Aiutato dal collega e amico Andrea, Gilberto cercherà di costruirsi una nuova vita e imparerà a conoscersi.Diretto e interpretato da Carlo Verdone, nel cast ci sono anche(Nastro d'argento come miglior attrice),