Killer Elite in streaming

Killer Elite va in onda lunedì 19 ottobre alle 21.15 su Italia 1



Killer Elite: trama e cast

Ritiratosi in una sperduta località australiana, Danny, assassino di professione, è costretto a rimettersi in gioco quando il suo mentore, collega ed amico Hunter viene rapito dal Sultano dell'Oman.

Killer Elite è un film del 2011 diretto da Gary McKendry e interpretato da Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski. Il film è basato sul romanzo Gli uomini Piuma (Feather Men), del 1991 di Sir Ranulph Fiennes.