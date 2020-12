Kidnap in streaming

va in onda sabato 12 dicembre in prima serata su Rete 4 dalle 21.20: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Karla è una mamma divorziata che lavora come cameriera per mantenere lei e suo figlio di sei anni. Una mattina al parco assiste al rapimento del bambino da parte di un uomo e di una donna che lo caricano in macchina e presa dalla disperazione si lancia all'inseguimento dei rapitori.Diretto da Luis Prieto nel 2017, nel cast ci sono Halle Berry, Lew Temple e Jason Winston George.