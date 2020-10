Kickboxer: Retaliation in streaming

Kickboxer: Retaliation va in onda martedì 20 ottobre alle 21.20 su Italia 1: puoi vederlo in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film



Kickboxer: Retaliation, trama e cast

Kurt Sloane è un campione di MMA che un anno e mezzo dopo aver ucciso Tong Po per vendicare la morte di suo fratello Eric, viene portato con l'inganno in Thailandia e costretto in carcere. Qui Kurt deve affrontare provocazioni e violenze, finché è costretto a fare la cosa che conosce meglio: lottare.

, sequel di, è un film del 2018 diretto da Dimitri Logothetis. Nel cast ci sono Jean- Claue Van Damme, Alain Moussi, Mike Tyson, Sara Malakul Lane, Christopher Lambert.