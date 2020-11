Jurassic World in streaming

va in onda domenica 22 novembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Ventidue anni dopo le vicende del Jurassic Park, un parco a tema dinosauri è finalmente operativo e funzionante. Dopo anni di successi e alti incassi però, le visite sono in calo e nei laboratori si dà vita a un enorme dinosauro ibrido geneticamente modifcato come nuova attrattiva del parco. La scelta non si rivela delle migliori. Diretto da Colin Trevorrow nel 2015, nel cast ci sono Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Vincent D'Onofrio.