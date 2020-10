Jurassic World: il regno distrutto su Canale 5 e in streaming

va in onda martedì 6 ottobre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.Tre anni dopo la chiusura di Jurassic World, Owen Grady e Claire Dearing si imbarcano in una missione per salvare da una eruzione vulcanica su Isla Nublar i dinosauri sopravvissuti.Film del 2018 diretto da Juan Antonio Bayona, la pellicola è il sequel di Jurassic World del 2015 ed è il quinto capitolo cinematografico del franchise di Jurassic Park. Nel cast troviamo gli attori, Isabella Sermon e Justice Smith.