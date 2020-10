Jack Ryan - L'iniziazione in streaming

Jack Ryan - L'iniziazione va in onda lunedì 26 ottobre alle 21.20 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film



Jack Ryan - L'iniziazione: trama e cast

Jack Ryan è un agente della Cia sotto copertura a Wall Street, con il compito di trovare operazioni finanziarie sospette. Dopo essersi accorto che sono spariti dal mercato decine di miliardi di dollari, vuole vederci chiaro e vola a Mosca. Basato sul personaggio dei romanzi di Tom Clancy, è un film diretto nel 2014 da Kenneth Branagh. Nel cast ci sono Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh.