Jack Reacher: La prova decisiva in streaming

, il primo capitolo della saga ispirata ai romanzi dello scrittore britannico Lee Child, va ino nda mercoledì 14 ottobre in prima serata su Italia 1 dalle 21.10. Il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.Cinque persone vengono uccise da un cecchino a Pittburgh, in Pennsylvania. L'ex poliziotto Jack Reacher torna sulla scena del crimine per indagare sui veri responsabili della strage. Diretto da Christopher McQuarrie nel 2012, nel cast ci sono Tom Cruise, Rosamund Pike e Richard Jenkins.