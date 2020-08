Io sono leggenda su Italia 1 e in streaming

va in onda in prima serata su Italia 1 venerdì 28 agosto: puoi vederlo in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play New York 2012.è il dottor Robert Neville, l'unico sopravvissuto a una terribile epidemia che ha infettato quasi tutti gli esseri umani, uccidendone la maggior parte. La sorte peggiore è capitata ai sorpavvissuti: il virus li ho modificati geneticamente, trasformandoli in vampiri mutanti. Il dottor Neville sta cercando un siero che possa curare dalla malattia, nella speranza che ci siano altri sopravvissuti non infetti.Diretto dae basato sull'omonimo romanzo di Richard Matheson, la pellicola vede nel cast