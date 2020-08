Into the storm in streaming

va in onda in prima serata venerdì 14 agosto su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui sopra il promo del film.La storia pearla della devastazione portata da una serie di tornado nella città di Silverton, il tutto nell'arco di un solo giorno. La popolazione intera è alla mercè di cicloni pericolosi, impossibili da prevedere, ma i metereologi annunciano che si tratta solo dell'inizio: il peggio, purtroppo, deve ancora arrivare.Protagonista del film d'azione è Richard Armitage, affiancato da Sarah Wayne Callies e Nathan Kress.