Insurgent sul 20 in streaming

, secondo capitolo della saga, andrà in onda martedì 21 luglio in prima serata sul 20 e in streaming su Mediaset Play.Beatrice Prior è costretta ad affrontare i propri demoni interiori e continuare la lotta contro la potente alleanza che minaccia di distruggere la società intera. Jeanine è sicura di aver trovato la soluzione a tutti i mali e che essa risieda all'interno di una scatola antica contenente un messaggio degli antenati. Per poterla aprire però è necessario che un Divergente venga catturato.Insurgent è un film del 2015 diretto da, con protagonisti, ambientato in un futuro distopico post apocalittico. Il film è il sequel di Divergent del 2014, ed è la trasposizione cinematografica del romanzo Insurgent del 2012, scritto da, secondo della serie costituita da tre libri.