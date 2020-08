Innamorato pazzo in streaming

va in onda venerdì 7 agosto in prima serata dalle 21.30 su Rete 4 : il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Durante un viaggio d'affari col padre, una giovane principessa conosce un guidatore di autobus. Tra i due nasce una storia d'amore che inizialmente sembra impossibile a causa dell'abissale differenza di ceto, ma l'amore sa riservare grandi sorprese. Diretto da Castellano e Pipolo nel 1981, nel cast ci sono Adriano Celentano, Ornella Muti, Adolfo Celi, Enzo Garinei, Franco Diogene.