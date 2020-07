Inga Lindstrom - Una sposa in fuga su Canale 5 e in streaming

va in onda venerdì 24 luglio in prima serata su Canale 5. Potete vedere il film anche in contemporanea streaming su Mediaset Play.Il giorno del suo matrimonio, all'improvviso, Emma non è più sicura di voler davvero passare tutta la sua vita insieme a Paul. La donna fugge a pochi passi dall'altare e si ritrova in una casa di campagna, dove conoscerà nuove persone e scoprirà un nuovo modo di vivere.