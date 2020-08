Il secondo tragico Fantozzi in streaming

va in onda martedì 11 agosto in prima serata dalle 21.30 su Rete 4 : il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promoSecondo capitolo delle disavventure tragicomiche del ragionere Ugo Fantozzi: dal casinò di Montecarlo a una cena a Genova in casa di aristocratici dove gli si infrange in testa la bottiglia di champagne destinata al varo di una nave; a Roma dove lo segue un ferocissimo alano, ad Agrigento dove viene sparato come uomo proiettile da circo, a Capri dove provoca un terremoto andando a sbattere contro i Faraglioni. Diretto nel 1976 da Luciano Salce, nel cast ci sono Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Giuseppe Anatrelli, Liù Bosisio, Ugo Bologna, Paolo Paoloni.