Il pesce innamorato in streaming

è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play Il pesce innamorato è un film del 1999 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Arturo è un falegname che scrive racconti. Uno di questi viene pubblicato da un'importante casa editrice e ottiene grande successo. Successivamente, durante uno dei suoi viaggi per promuovere il libro, incontra Matilde: i due si innamorano, ma le cose saranno più complicate del previsto.Nel cast, oltre a Leonardo Pieraccioni nella parte di Arturo, Yamila Díaz nei panni di Matilde. E ancora: Paolo Hendel, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession.