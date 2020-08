Il paradiso all'improvviso in streaming

va in onda lunedì 10 agosto in prima serata dalle 21.20 su Canale 5 : il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Lorenzo è il proprietario di una piccola azienda e vive la sua vita diviso tra l'amante Mirna, i due amici Giandomenico e Taddeo e l'assistente Nina. Recatosi a Ischia per lavoro, si innnamora della donna che lo aveva contattato per organizzargli un evento: da single incallito, Lorenzo mette in dubbio tutte le sue convinzioni.Sesto film diretto e interpretato da, uscito nel 2003, nel cast ci sono anche Anna Maria Barbera, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Angie Cepeda e Giulia Montanarini