Il collezionista su Rete 4 e in streaming

Il filmva in onda venerdì 28 agosto in prima serata su Rete 4 e in. Nel video qui sopra il promo del film.Nel South Carolina, qualcuno rapisce alcune studentesse senza lasciare alcuna traccia. Ad Alex Cross, poliziotto con la passione della psicologia, è misteriosamente scomparsa sua nipote.Diretto da Gary Fleder, la pellicola è basata sull'omonimo romanzo poliziesco dello scrittore statunitense. Nel cast de Il collezionista troviamo