I Simpson fa 31: i nuovi episodi su Italia 1

​Da lunedì 2 novembre su Italia 1 arriva la 31esima stagione de: i nuovi episodi vanno in onda ogni giorno dal lunedì al sabato alle 14.55 e sono disponibili anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.Era ilquando, all’interno del The Tracey Ullman Show, un varietà di fine anni Ottanta, la famiglia Simpson entrava per la prima volta nelle case dei telespettatori americani sotto forma di cortometraggio.Nasce così la famiglia gialla più famosa d'America, con il primo episodio dal titolo Good Night. Dopo il successo ottenuto, i Simpson disegnati dal cartoonist, si guadagnano una serie animata che porta il loro nome che debutta il 17 dicembre 1989. In Italia viene trasmessa su Canale 5 dal 1 ottobre 1991.La voce diè sin dall’inizio quella di Tonino Accolla che ha regalato al personaggio un carattere unico. Nel 2013 il doppiatore viene però a mancare e inizia la ricerca della nuova voce: viene così scelto Massimo Lopez.In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta l'1 ottobre 1991 su Canale 5, per poi proseguire su Italia 1, dove è ancora oggi un appuntamento fisso.