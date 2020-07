I Legnanesi in 70 voglia di ridere...c'è su Rete 4 e in streaming

Lo storico gruppo teatrale decontinuano a far ridere il pubblico dicon i loro spettacoliva in onda in prima seratala pièce. Qui sopra lo spettacolo integrale.In 70 voglia di ridere… c’è!, nel cortile desi assiste al cambio di stile di vita dei tre protagonisti, per i quali una misteriosa veggente prevede con precisione un’improvvisa ricchezza. Il cortile lascia spazio ad un lussuoso appartamento nel quartiere più cool di Milano. La Teresa entra nel mondo dello star system. La Mabilia corona il sogno di una vita, essere ricca e viziata. Il Giovanni continua ad essere bistrattato dalle due donne di casa.Da 70 anni esempio più celebre di teatro en travestì in Italia, il gruppo comico appassiona il pubblico con una comicità unica nel suo genere, frutto di una cultura popolare che racconta storie e debolezze della nostra società. Tradizione e attualità espresse in italian-dialetto, mix di italiano e lombardo, costituiscono una delle cifre più caratteristiche della Compagnia. Protagonisti assoluti Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), collaudatissimo trio che porta in scena le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi.