I Legnanesi, I Colombo viaggiatori in streaming

Il quarto appuntamento de I Legnanesi conè disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play Da oltre 70 anni esempio più celebre di teatro en travestì in Italia,appassionano il pubblico con una comicità frutto di una cultura popolare espressa attraverso l’uso dell’italian-dialetto, spassoso mix di italiano e lumbard. In scena, le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi sono impersonate dall'autore e capo della Compagnia Antonio Provasio (La Teresa), da Enrico Dalceri (La Mabilia) e da Luigi Campisi (Il Giovanni).Nonostante le difficoltà economiche e i problemi quotidiani della famiglia Colombo, la loro grande generosità ha portato ad adottare un bambino brasiliano. Negli anni il ragazzo grazie alle loro donazioni è cresciuto e la curiosità di conoscere i propri genitori e sorellina adottivi è tale da portare Paolo Roberto Josè Amarildo Santos Do Nascimiento, detto Gegè, a raggiungerli per una vacanza di qualche giorno..