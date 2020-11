Harry Potter e la pietra filosofale in streaming

Giovedì 12 novembre prende il via la saga dedicata ae al magico mondo nato dalla penna della scrittrice. Si comincia con il primo capitolo, Harry Potter e la pietra filosofale , disponibile in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming sul portaleIl giovane Harry deve compiere 11 anni e la sua vita cambia radicalmente: scopre di essere un maghetto particolarmente famoso e inizierà la Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Qui farà nuove amicizie, scoprirà un mondo nuovo e imparerà le sue regole. Affrontando terribili nemici. Diretto da Chris Columbus nel 2001, nel cast ci sono Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, Alan Rickman, Maggie Smith.La saga ha regalato un immenso successo a molti degli attori protagonisti. Per scoprire come sono diventati e cosa fanno oggi, non resta che seguire con attenzione il video proposto qui sotto.