Grand Hotel Excelsior in streaming

va in onda venerdì 4 settembre in prima serata dalle 21.30 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Le vicende del film vedono come protagonisti alcuni clienti del Grand Hotel Excelsior: un burbero direttore d'albergo e una donna che si strugge per amore, un pugile amante del cibo e delle donne, un cameriere colto di sorpresa e il mago di Segrate. Diretto da Castellano e Pipolo nel 1982, nel cast ci sono Adriano Celentano, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi.