Game night - Indovina chi muore stasera? su Italia 1 e in streaming

va in onda domenica 9 agosto in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Game night - Indovina chi muore stasera? è un film del 2018 diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Max e Annie sono una coppia affiatata che ama le sfide. Non a caso passano le loro serate a far giochi di società, invitando con regolarità gli amici storici. Una sera, il gioco si fa particolarmente complicato. Protagonisti della pellicola Jason Bateman e Rachel McAdams.