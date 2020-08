Frantic in streaming

va in onda in prima serata su Rete 4 giovedì 13 agosto dalle 21.30. Puoi vedere il film in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Uno stimato chirurgo statunitense va a Parigi per un convegno insieme alla moglie, così da trascorrere qualche giorno con lei nella città dove vent'anni prima avevano fatto il viaggio di nozze. Arrivati in hotel però si rendono conto di aver preso una valigia sbagliata in aeroporto, e poco dopo la donna sparisce. Diretto da Roman Polanski nel 1988, nel cast ci sono Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuelle Seigner, John Mahoney e David Huddleston.