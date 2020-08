Franca Valeri, l'addio dopo aver compiuto cento anni

, l'attrice milanese ma romana di adozione, è scomparsa il 10 agosto, pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni. Per celebrare la sua carriera, in streaming on demand sul portale Mediaset Play è disponibile uno dei suoi film,Un uomo viene accusato di essere bigamo, e la moglie finisce per credere alle accuse. La prima moglie sarebbe una certa Isolina Fornaciari, interpretata da Franca Valeri. Soggetto di Sergio Amidei e sceneggiatura firmata da Francesco Rosi e Age e Scarpelli, Il bigamo è "congegno comico sagacemente costruito e perfettamente funzionante", citando Nuovo Cinema Locatelli, con un "cast meraviglioso. Basterebbe la presenza di Franca Valeri quale presunta prima moglie a giustificare la visione".Diretto da Luciano Emmer nel 1955, nel cast ci sono Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Franca Valeri, Memmo Carotenuto, Giovanna Ralli, Marisa Merlini.