Forrest Gump su Rete 4 e in streaming

verrà trasmesso domenica 2 agosto in prima serata su Rete 4 e in contemporanea su Mediaset PlayIl film, diretto danel 1994, è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986 e narra l'intensa vita di, interpretato magistralmente da. Forrest è testimone di trent'anni di storia americana, passando dal successo personale nello sport alla guerra in Vietman. Un lungo percorso di formazione raccontato seduto su una panchina e costellato di importanti incontri con personaggi come Elvis Presley, John F. Kennedy, John Lennon, George Wallace e Richard Nixon.La pellicola vinsenell'edizione del 1995 degli Academy Awards.