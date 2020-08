Formula E, su Italia 1 e sul 20 il finale di stagione

Dopo la pausa forzata, il campionato diriparte per chiudere una stagione inedita e complessa. La formula scelta dalla Fia è quanto mai spettacolare:, 5 e 6, 8 e 9, 12 e 13 agosto, in diretta, dal suggestivo aeroporto di Tempelhof, a Berlino.Mediaset manda in onda - su Italia 1 e sul 20 - e in streaming su Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva le tre double-header in esclusiva in chiaro. Tutti gli E-Prix sono commentati dalla, con la consulenza tecnica di, collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione, eSi parte il 5 e il 6 agosto con la diretta sul 20. L’8 e il 9, le vetture sfrecciano su Italia 1, mentre gli ultimi due round, il 12 e il 13, tornano sulla rete diretta da Marco Costa. Nel dettaglio: ogni coppia di gare utilizza una diversa configurazione di pista, in maniera da offrire più opportunità per strategie distinte. Dopo igià disputati, in testa alla classifica c’è Antonio Felix da Costa, pilota della DS Techeetah, inseguito a sole undici lunghezze da Mitch Evans, della Panasonic Jaguar Racing. Una distanza assai ridotta, che renderà il finale ancora più competitivo e avvincente. Su SportMediaset.it (sito e app), infine, spazio al live-streaming di tutte le gare e a una rinnovata sezione dedicata al mondo della Formula E.Nel video qui in alto, la quinta e ultima gara disputata a febbraio a Marrakesh.