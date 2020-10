Footloose in streaming

è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play fino al 4 novembre.Ren è un giovane appena giunto nella cittadina di Bomont. Per ragioni familiari ha lasciato Chicago, dove si scatenava con gli amici abbandonandosi alle acrobazie del rock. A Bomont invece quella il rock è messo al bando da una legge comunale.La storia è ispirata in parte alla comunità di Elmore City, in Oklahoma, nella quale era proibito ballare in pubblico. Diretto da Herbert Ross nel 1984, nel cast ci sono, Lori Singer, Dianne Wiest, John Lithgow, Sarah Jessica Parker.