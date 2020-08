Fiore del deserto in streaming

Il film biograficoè disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play fino al 16 agosto.Waris Dirie è una bellissima modella somala il cui nome significa fiore del deserto, quindi una rarità. È una rarità anche il vissuto di Waris, che ha ispirato il best-seller omonimo scritto dalla stessa Waris, che da piccola ha subito una delle pratiche più violente e disumane: l'infibulazione, una mutilazione che viene denunciata nel libro e nello stesso film, interpretato dalla supermodella etiope Liya Kebede. La sua storia è una testimonianza della protagonista che, nata in un villaggio della Somalia, viene venduta dal padre ad un uomo anziano e fugge da un destino segnato.Desert flower, il titolo originale, è un film tedesco del 2009 diretto da Sherry Hormann di genere biografico: si basa infatti sul libro autobiografico di, una modella di origine somale che parte da un villaggio in Somalia e raggiunge il successo professionale in Occidente, diventando anche un'attivista contro le mutilazioni genitali femminili. Nel cast ci sono Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall e Juliet Stevenson.