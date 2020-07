Finalmente la felicità su Canale 5 e in streaming

Il filmconva in onda lunedì 20 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.La vita di, un musicista di Lucca, viene stravolta quando scopre - attraverso la trasmissione di Maria De Filippi- l'esistenza di una sorellastra brasiliana, la splendida modella Luna (interpretata da), arrivata in Italia per lavoro. Tra i due si creerà un, a tal punto che Benedetto la aiuterà a liberarsi dal suo ex fidanzato, Jesus.