Final Score in streaming

va in onda lunedì 2 novembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1. Il film è disponibile anche in streaming, in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Action thriller ad alta tensione. Un gruppo di terroristi prende d'assalto uno stadio occupato da 35mila persone: l'ex soldato Michael Knox deve provare a sventare l'attentato, nel quale è coinvolto anche la figlia di un suo ex commilitone. Diretto da Scott Mann nel 2018, nel cast ci sono Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Alexandra Dinu.