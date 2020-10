Ferdinand in streaming

va in onda sabato 17 ottobre in prima serata dalle 21.15 su Italia 1. Il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Ferdinand è un vitello sensibile che non ama la violenza, e quando non vede tornare suo padre, il toro Raf, decide di scappare dall'allevamento dove vive. Ferdinand cresce in un'altra famiglia, ma il passato torna a bussare. Basato sul libro La storia del toro Ferdinando di Munro Leaf del 1936, è un film di animazione diretto da Carlos Saldanha nel 2017. Nella versione originale, Ferdinand viene doppiato da John Cena.