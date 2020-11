Fast & Furious 8 in streaming

Fast & Furious 8 va in onda lunedì 9 novembre in prima serata dalle 21.10 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.



Fast & Furious 8: trama e cast

I membri del gruppo sono messi a dura prova quando una misteriosa donna irretisce Dom per convincerlo a intraprendere nuovamente la strada del crimine e a tradire coloro che gli sono più cari.

Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious), è un film del 2017 diretto da F. Gary Gray. È l'ottavo film della serie Fast and Furious e sequel di Fast & Furious 7. Il cast è composto da Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Charlize Therone molti altri.