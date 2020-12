Fallen in streaming

, il film con Addison Timlin e Jeremy Irvine, va in onda mercoledì 16 dicembre in prima serata su Italia 1 e in contemporaneasul portaleLa diciassettenneviene accusata di un crimine che in realtà non ha commesso e per questo viene rinchiusa in un riformatorio molto particolare, la Sword & Cross. Qui incontra, con il quale dopo una serie di iniziali difficoltà legherà in maniera particolare, scoprendo che i due sono in realtà uniti da un destino che si ripete ogni 17 anni. Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera molto diversa.