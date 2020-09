Faccio un salto all'Avana in streaming

va in onda domenica 6 settembre in prima serata dalle 21.25 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.A sei anni dalla sua scomparsa, Fedele scopre che suo fratello Vittorio, sposato e con due figlie, non è morto ma si trova a Cuba. Giunto a L'Avana con l'idea di convincerlo a tornare indietro, rimarrà affascinato dall'atmosfera dell'isola. Diretto da Dario Baldi nel 2011, nel cast ci sono Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Aurora Cossio, Cosimo Cinieri e Virginia Raffaele.