Extraction in streaming

è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play fino al 4 gennaio. Qui in alto il film integrale.Quando, dopola morte della moglie, un gruppo di terroristi rapisce l'ex agente della Cia Leonard Turner, suo figlio Harry - anche lui agente governativo - intraprende una personale operazione di salvataggio che lo riporterà sulle sue tracce, sventando una pericolosa cospirazione terroristica.Diretto da Steven C. Miller nel 2015, nel cast ci sono Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mikel, Steve Coulter, Dan Bilzerian.