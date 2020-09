Eternal Love in streaming

va in onda venerdì 4 settembre in prima serata dalle 21.30 su Canale 5: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Can è un giovane e rinomato chirurgo che incontra sulla sua strada la bellissima Zeynep. Dopo aver trascorso una serata insieme, i due scoprono di avere molto in comune, ma devono presto affrontare una delle sfide più difficili. Ed è solo l'inizio. Diretto da Ahmet Katıksız, nel cast ci sono Murat Yildirim e Fahriye Evcen.