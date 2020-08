Due gran figli di ... su Italia 1 e in streaming

Il filmva in onda domenica 30 agosto in prima serata su Italia 1 e in streaming su. Qui sopra il promo del film.Due fratelli vivono nella convinzione che il padre sia morto quando erano ancora dei bambini. Quando scoprono che la madre gli ha detto una bugia intraprendono un viaggio alla ricerca del genitore perduto.Nel cast del film diretto da Lawrence Sher troviamo: